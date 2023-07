CERVETERI - Si sono “divertiti” ad imbrattare il murales in piazza Morbidelli dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzato dall'artista Alessio Gazzola nell'ambito del progetto #coloriamolanostracittà, con disegni di stampo nazista. Un gesto subito condannato dall’intera cittadinanza. «Sono stati individuati e segnalati alle forze dell’ordine - ha detto il presidente del comitato di zona Marina di Cerveteri - Campo di Mare, Enzo Musardo - In attesa dei rilievi degli inquirenti, intanto, grazie ai concittadini attenti si è provveduto a coprire l’oscenità. Appena finiti i rilievi è già pronto il quarzo plastico per coprire le scritte e riportare la parete al suo status originale». ©RIPRODUZIONE RISERVATA