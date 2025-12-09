TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia condanna fermamente l’atto vandalico che ha colpito la panchina rossa di piazza Cavour, installata nel 2024 come simbolo dell’impegno costante contro la violenza sulle donne. «L’episodio rappresenta un gesto offensivo nei confronti dell’intera comunità e dei valori di rispetto ed educazione che l’amministrazione promuove», affermano dal Comune. L’ente ha denunciato l’accaduto alle autorità competenti e ripulirà la targa dalle scritte. Il Comune ribadisce che «nessun atto di inciviltà riuscirà a ostacolare il percorso di sensibilizzazione portato avanti insieme ai cittadini, alle scuole e alle associazioni del territorio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA