CERVETERI – Da un lato i progetti di riqualificazione delle aree verdi, dall’altro i vandali che creano danni agli arredi urbani. Come accaduto in viale Manzoni l’altra notte quando le giovani teste calde hanno divelto le pietre dei percorsi pedonali per scagliarle contro le finestre delle abitazioni per puro divertimento. Tante lamentele inevitabilmente da parte dei cittadini con i teppisti che si sono poi dileguati nell’oscurità. Raid vandalici a parte, fortunatamente ci sono novità sui parchi pubblici. Il sindaco, Elena Gubetti, ha annunciato la data ufficiale dell’inizio dei lavori di restyling delle aree verdi. Il primo cantiere partirà il 16 ottobre ma i progetti verranno mostrati per la prima volta nei prossimi giorni nel corso di una presentazione ufficiale. «Siamo orgogliosi dei progetti che si concretizzano – spiega Gubetti - e voglio ringraziare il dirigente e tutti coloro che hanno partecipato al lavoro. Inizieremo dai parchi pubblici in centro, che hanno maggiore necessità di aree verdi attrezzate». In tutto due i milioni e mezzo di euro che il Comune ha già ottenuto dal ministero dell’Interno. Si chiama “Rigenerazione urbana” ed è il piano con cui il Governo ha elargito fondi a 483 comuni in Italia, tra cui appunto Cerveteri, per ammodernare giardini e dotarli di impianti di videosorveglianza a prova di vandali e spacciatori. Nuovo look previsto per parco Borsellino, poi Ina Casa, il suggestivo parco della Legnara location di spettacoli ed eventi tradizionali, il moderno parco Vannini a Cerenova e i giardini di via Corelli nella frazione di Valcanneto. Gli interventi di manutenzione saranno mirati alla fornitura ed installazione di giochi e attrezzature, all’illuminazione, al recupero di alcune delle strutture esistenti ma usurate e in più alla realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, idrici e di irrigazione.

