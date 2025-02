TARQUINIA - Si svolgerà oggi a Tarquinia alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia l’incontro organizzato dall’assessorato all’Artigianato e dalla Cna Viterbo e Civitavecchia per la presentazione del bando regionale “Valore artigiano”, che mette a disposizione ben 6 milioni di euro alle imprese artigiane per progetti di sviluppo e valorizzazione del settore.

«L’iniziativa - spiegano dall’amministrazione comunale - vuole essere un’opportunità per favorire l’arrivo di risorse sul territrio e cercare di valorizzare l’artigianato artistico locale, una peculiarità di Tarquinia».

«Cinque milioni di euro sono per lo “Sviluppo dell’impresa artigiana” e uno per la “Valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale”. I contributi saranno a fondo perduto, fino al 60% per progetti di innovazione e fino all’80% per la valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale. Gli importi massimi ammontano rispettivamente a 12mila e 10mila euro per spese ammissibili che includono investimenti in macchinari, tecnologie digitali e lavori di ammodernamento. Le domande possono essere presentate dal 20 febbraio al 15 aprile».

©RIPRODUZIONE RISERVATA