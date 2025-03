CERVETERI – Più lunghi del previsto i tempi per riportare la luce a Valcanneto. Il gusto insomma si prolunga e i residenti continuano a protestare per il black out che riguarda parecchie vie della frazione, tra cui largo Claudio Monteverdi, via Giordano, via Pergolesi. La sindaca torna sull’argomento rassicurando per la seconda volta in pochi giorni la popolazione. «A seguito del sopralluogo effettuato a Valcanneto dalla Multiservizi e dall'ingegnere Forghieri per valutare il danno all’impianto di illuminazione pubblica che ha interessato via Monteverdi, largo Monteverdi, via Giordano, largo Giordano e via Ponchielli – è quanto scritto in una nota da Elena Gubetti -, si comunica che lunedì 17 marzo inizieranno i lavori di ripristino». I cittadini hanno chiesto alle forze dell’ordine l’aumento dei controlli per questa situazione di buio. «Gli interventi – aggiunge Gubetti -, salvo condizioni meteorologiche avverse, dureranno meno di una settimana e prevedono l’installazione di nuovi cavidotti. Per questo si procederà con scavi lungo la sede stradale e in aderenza alle aiuole, in particolare su via Ponchielli, che resterà chiusa al traffico per consentire l’esecuzione dei lavori. A tal proposito, verrà emessa un’ordinanza».

