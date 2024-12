CERVETERI - «Il nostro prezioso bosco è abbandonato¬ e gli alberi stanno cadendo». Suonano l’ennesimo allarme i residenti di Valcanneto preoccupati più che mai per le sorti dell’area verde più grande di questa frazione. Entrando nel parco acquisito dal comune di Cerveteri si notano gli arbusti crollati sui sentieri e gli arredi che dovrebbero essere sostituiti e che rappresentano pure una minaccia per i fruitori dell’area. «Tanti alberi – scrive pubblicamente il signor Fabio – sono morti da chissà quanto tempo, abbattuti nell'alveo del torrente dall'ultima raffica di pioggia e vento.

Rappresentano ora una diga naturale che al prossimo evento temporalesco potrebbe generare una ostruzione molto pericolosa. Sembrano messi male gli alberi sulla pedonale che collega via Vivaldi a largo Albinoni. Basta camminare con il naso all'insù per accorgersi di quante specie arboree stanno lentamente lasciando spazio ad altre specie che non fanno parte del nostro patrimonio. Inutile girarci intorno: il bosco sta morendo». Si attivano associazioni e comitati. «Il gruppo “Amici del bosco” – sostiene il presidente, Ugo Menesatti – ha presentato già 3 anni fa un progetto al comune e alle altre componenti della cittadinanza attiva locale. Finora non abbiamo avuto risposte». Interviene anche il presidente del Cdz Antonella Temperini: «Insieme all’associazione Scuolambiente – ribadisce – abbiamo chiesto un incontro urgente all’amministrazione comunale». Lo stato di salute di numerose piante non consente più di vivere sonni tranquilli agli abitanti e ai fruitori del parco pubblico di circa 15 ettari per via di un fungo patogeno.

