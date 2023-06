Va in Romania ai funerali dello zio e resta vittima di un incidente stradale. C’è incredulità e sgomento a Canepina per la notizia della morte di Marius Fara, 42 anni residente in paese. Lo schianto, con un’auto presa a noleggio, è avvenuto mercoledì intorno all’ora di cena in un villaggio a nord ovest della capitale Bucarest.

Il 42enne avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe andato fuori strada per poi finire contro un albero. L’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere ormai per lui non c’era più nulla da fare. Il medico non ha potuto che accertarne il decesso. Sulle cause dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, sono in corso gli accertamenti della polizia. Marius Fara lavorava come operaio, era sposato con Rosella di Canepina e aveva due figlie. Le tre donne hanno già lasciato il paese per raggiungere la Romania e dare l’ultimo saluto al 42enne. Il sindaco di Canepina, Aldo Moneta, ricorda il 42enne come «un uomo perbene, molto e ben inserito nella comunità dove si è mostrato sempre disponibile con tutti. Per il paese, caduto nello sconforto, è una vera tragedia e tutti siamo vicini alla sua famiglia».