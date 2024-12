Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel tardo pomeriggio di giovedì per spaccio di droga. L’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva pochi grammi di hashish a un acquirente con il quale aveva concordato lo scambio tramite Instagram. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo, quando i carabinieri della Stazione hanno notato un comportamento sospetto tra due individui. Dopo aver osservato la scena a distanza, i militari sono intervenuti, trovando la droga addosso all’acquirente e il provento in denaro nelle mani dello spacciatore, una banconota da 20 euro. L’acquirente, un ventenne di Roma, è stato segnalato alle autorità competenti come assuntore di sostanze stupefacenti e dagli accertamenti svolti nell’immediatezza i militari sono riusciti a certificare come i due si fossero messi d’accordo chattando sul noto social network. L’arrestato, concluso il giudizio per direttissima, è stato rimesso in libertà con pena sospesa.