Camioncino urta un 16enne in motorino e lo fa cadere e poi scappa. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio intorno alle 17,30 lungo la Cassia all’altezza del cimitero di Cura di Vetralla. Secondo il racconto della madre del giovane che ha assistito all’incidente in quanto lo seguiva in auto poco distante, il figlio aveva regolarmente effettuato lo stop e accertatosi che non provenisse nessuno dalla direzione opposta, stava attraversando l’incrocio quando un camioncino bianco da cantiere con sponde alzate, proveniente da Vetralla e diretto verso Cura, è sopraggiunto e lo ha urtato facendolo cadere in mezzo alla carreggiata. Senza soccorrerlo ha continuato la marcia verso Roma. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri e l’ambulanza che ha trasportato il 16enne in ospedale che se l’è cavata con qualche giorno di prognosi. La famiglia ora fa appello ai testimoni affinché possano aiutarla a rintracciare il pirata della strada che ha investito il ragazzo.