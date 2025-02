TARQUINIA – E’ stato finalmente eletto il nuovo presidente del consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia. E’ Silvano Olmi, una lunga esperienza politica alle spalle. Il neo presidente ha ricevuto 13 voti, ampiamente sufficienti per essere eletto alla guida dell’ente di via Garibaldi.

Oltre ai voti dei consiglieri di maggioranza, Olmi ha ricevuto consensi anche da parte dell’opposizione.

Molto soddisfatto il presidente dell’Università Agraria. “Sono sicuro che Olmi sarà il garante di tutti i consiglieri e opererà nell’interesse della comunità cittadina - ha dichiarato Alberto Riglietti – ha una grande esperienza amministrativa ed è la persona più adatta per ricoprire questa carica. Ringrazio il consigliere anziano Marcello Maneschi che ha guidato l’assise in attesa dell’elezione del presidente e tutti i consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione, che hanno partecipato al voto”.

Il neo eletto presidente ha ringraziato i consiglieri per la fiducia e ha sottolineato che guiderà il consiglio nel rispetto dello statuto e delle leggi vigenti, con imparzialità ed attenzione verso tutti i componenti del consiglio. Inoltre ha auspicato una maggiore collaborazione con l’amministrazione comunale nell’interesse della città.

Silvano Olmi ha 61 anni, è sposato e ha una figlia. Laureato in Scienze Organizzative e Gestionali, è un Luogotenente dell’Esercito in pensione. Giornalista pubblicista e scrittore. Ha una solida preparazione amministrativa avendo ricoperto in passato le cariche di consigliere comunale, sia di maggioranza che di opposizione, di assessore comunale alla Cultura e di consigliere provinciale.

