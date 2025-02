TARQUINIA - È scoppiata la polemica all’indomani dell’annuncio da parte degli amministratori dell’Università Agraria di Tarquinia di dedicare la prossima edizione della Festa della Merca in programma ad aprile alla compianta consigliera regionale Valentina Paterna.

La notizia ha suscitato l’appunto di Fabio Gagni sui social, contrario alla dedica, e in men che non si dica si è acceso il dibattito.

Si dicono indignati i consiglieri di maggioranza dell’ente di via Garibaldi organizzatore della festa: «I consiglieri di maggioranza dell’Università Agraria di Tarquinia, appartenenti ai gruppi “Agraria Tricolore” e “Futura Tarquinia”, esprimono indignazione per quanto è stato scritto da Fabio Gagni sui social in merito alla sua contrarietà a dedicare a Valentina Paterna la Festa della Merca 2025 che si terrà il 12 e 13 aprile. Tutti i consiglieri sono vicini al presidente Alberto Riglietti e alla famiglia di Valentina per questa critica senza senso effettuata da Gagni. La Festa della Merca sarà dedicata a Valentina e saranno ricordati con dei memorial anche altri soggetti storici di Tarquinia e rappresentativi dell’ente. Sdegno e soprattutto tanta sorpresa è quello che è stato provato da tutti i consiglieri dopo aver letto il post di Gagni».

«Siamo veramente amareggiati - esprimono i consiglieri di Agraria Tricolore e Futura Tarquinia - non si parla in questo modo di chi non c’è più e riposa in cielo. Abbiamo atteso invano che Gagni tornasse sui suoi passi e chiedesse scusa, invece sui social ha perseverato con i commenti. Valentina Paterna ha fatto tanto per Tarquinia e questa città deve ricordarla con il giusto rispetto. Sarebbe stato più opportuno fare una telefonata e chiedere informazioni, invece di mettersi in mostra con la pubblicazione di un post degno di nessuna considerazione, dove per pochi like si è palesato alla città chi è il vero Fabio Gagni».

