SANTA MARINELLA – Santa Marinella ha reso omaggio a San Sebastiano, il Santo patrono della Polizia locale d'Italia, con una cerimonia ospitata nella chiesa di San Giuseppe alla quale hanno preso parte le forze politiche, civili e religiose e le associazioni di volontariato del territorio.

“Abbiamo approvato il bilancio – ha sostenuto il sindaco Pietro Tidei - dando seconda vita a questo Comune uscito dal dissesto finanziario, risanando le casse comunali e mettendo in ordine i conti, guardando al futuro e alla crescita della nostra città".

Con un contributo di 250.000 euro da parte dello Stato, l'amministrazione comunale ha potenziato il sistema di videosorveglianza, installando 260 telecamere sul territorio, tra fototrappole che hanno sorpreso i cittadini a sversare illegalmente rifiuti e targa system, aumentando la sicurezza urbana, contrastando furti e microcriminalità.

Queste alcune delle novità emerse durante la celebrazione in onore di San Sebastiano.

Il Corpo della polizia locale, che ha visto l'assunzione di 6 ulteriori agenti, sarà ulteriormente potenziato con l'istituzione del nucleo investigativo di polizia ambientale che contrasterà, attraverso controlli più specifici, l’illecito nel conferimento dei rifiuti per una migliore sicurezza e qualità di vita dei cittadini.

"E’ fondamentale la collaborazione con tutte le forze dell'ordine e come il servizio assicurato dalla polizia locale sia essenziale per la comunità” ha concluso il sindaco Tidei, rivolgendo un augurio al Corpo di Polizia Locale di Santa Marinella e al Comandante Marinangeli per la dedizione al lavoro e per essere una squadra coesa che opera al servizio di tutti i cittadini.

