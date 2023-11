CIVITAVECCHIA – In tanti questa mattina hanno preso parte alla cerimonia del 4 novembre, giornata che celebra l’Unità d’Italia e le forze armate, a piazzale degli Eroi. Il sindaco Ernesto Tedesco ed il comandante del Cesiva, generale di divisione Alberto Vezzoli, presenti all’alzabandiera, hanno deposto una corona al Monumento ai Caduti, davanti a rappresentanti delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, oltre a quelli dell’Amministrazione comunale e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Dallo scorso anno il largo antistante piazzale degli Eroi è stato intitolato al Milite Ignoto.

«Fedeli al giuramento prestato, tutte le forze armate rendono oggi onore al passato facendo in modo che il sogno risorgimentale concretizzato con la fine della guerra – ha spiegato il comandante del Cesiva – possa essere una realtà quotidiana. Oggi è un giorno di grande festa, per tutti i cittadini».

E lo ha ribadito anche il sindaco Tedesco. «Nonostante gli anni passino, l'emozione di rappresentare la città ad una delle feste più importanti, è sempre grande – ha sottolineato – celebriamo il 4 novembre la stretta correlazione la tra l'Unità Nazionale e le Forze Armate. Cristallizziamo l'orgoglio nella nostra bandiera, ricordiamo l'importanza di essere uniti e diamo a valore a tutte quelle divise indossate da uomini di valore, ieri come oggi garanzia per la sicurezza e la tranquillità delle nostre vite».