SAN LORENZO NUOVO - Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di benvenuto ai bambini nati nel corso dell’anno. Alla cerimonia parteciperanno le famiglie dei nuovi piccoli cittadini sanlorenzani, riuniti nella sala consiliare per trascorrere un pomeriggio piacevole in un clima fraterno e gioviale. «L’evento è assurto ormai a tradizione – dice il sindaco Massimo Bambini – Lo scopo, come già ricordato in altre occasioni è quello di poter conoscere le famiglie dei neo-nati per manifestare loro la vicinanza dell’amministrazione comunale e per permettere alle stesse di conoscersi e scambiarsi esperienze reciproche. Quest’anno poi sono particolarmente felice perché per la prima volta da diversi anni i nati nell’anno superano la decina; quest’anno, infatti, sono 11; mi piace interpretare questa circostanza come un segnale di vitalità della nostra comunità».