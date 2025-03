SANTA MARINELLA – E’ in libreria il volume scritto da Angelo di Cesare Gigli, “Angelo”, che racconta una storia del dopoguerra, ambientata a Santa Marinella. È il 1947. In un’Italia che ancora si sta leccando le ferite della guerra appena terminata, Matteo Simonetti conduce la sua tranquilla vita di edicolante romano, quando il suo passato di partigiano torna con prepotenza a fargli visita. Contattato dal suo comandante in montagna, dovrà ritornare a Santa Marinella, sua città natale, per individuare e distruggere il canale di comunicazione che fornisce agli americani i segreti del governo italiano, utilizzandoli come arma di ricatto per fornire gli indispensabili aiuti alimentari. L’ufficio informazioni italiano ha individuato tre possibili sospettati, e Matteo, che riprenderà il vecchio nome di battaglia di Angelo, dovrà indagare su di loro. Per lui, costretto a lasciare il mestiere di agente perché non sopportava di vedere l’assassino di sua moglie ex repubblichino ancora dirigente del servizio informazioni, è come ripiombare in un incubo. Ma scoprirà che una volta diventato di nuovo Angelo, si sentirà molto più realizzato e felice, e si troverà costretto a continuare la sua personale guerra contro chi non vuole la giustizia sociale.

