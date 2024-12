CASTIGLIONE IN TEVERINA - Domani mattina alle 10, in località Madonna dell’Uccelletto, sarà inaugurata una stele alla memoria del castiglionese Pierino Corinti, uno dei nove finanzieri coinvolti nell’eccidio di Via Buttrio, a cui il 12 febbraio 2013, nel quadro delle celebrazioni del “Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe”, a Roma, presso il salone d’dnore della Caserma “Sante Laria”, il generale Saverio Capolupo, comandante generale della guardia di finanza, ha consegnato ad alcuni familiari, ovvero ai sindaci dei Comuni di nascita degli insigniti, la Medaglia di Bronzo al Merito Civile, concessa dal Presidente della Repubblica, D.P.R. 26 settembre 2012. Ne dà notizia il sindaco Leonardo Zannini.

A seguito del tradimento di un sottufficiale tedesco, i 9 finanzieri furono condotti dai partigiani titini dapprima a Cividale del Friuli e, successivamente, a Canebola, nel comune di Faedis.

Lì fu decisa la fucilazione dei militari, per il solo fatto di essere italiani. Vennero, dunque, divisi in tre gruppi e scortati in località impervie e isolate tra le montagne e quindi trucidati nella notte a cavallo fra il 26 ed il 27 aprile del 1945.

All’indomani della Liberazione, fu possibile individuare la località di sommaria sepoltura e recuperare le salme dei caduti, procedendo poi al solenne rito funebre, celebrato il 20 luglio del 1945 nel Tempio Ossario di Udine.

I luoghi e il tempo in cui avvenne l’eccidio non sono lontani dai territori teatro delle foibe e per tale ragione, proprio come in occasione del giorno del Ricordo in cui avvenne la consegna della medaglia, la stele ricorda anche tutte le vittime delle foibe, con l’obiettivo di far conservare nella memoria di tutti il ricordo per non commettere più i gravi errori della storia.

Alla cerimonia, oltre alle autorità locali, sarà presente il comandante provinciale della guardia di finanza Carlo Pasquali, le maggiori autorità provinciali e regionali, la dirigente scolastica Paola Adami.

Parteciperanno anche tutti gli alunni delle scuole primaria e secondaria di Castiglione in Teverina.

