LADISPOLI – Al via la sfilata solidale "1.di1 per Telethon on the Beach". In passerella gioielli artigianali e pezzi unici con ricavato a favore della Fondazione. Domani lo stabilimento balneare Papeete Beach di Ladispoli ospiterà questo evento. Dodici bellissime modelle sfileranno a due passi dal mare indossando i gioielli artigianali di Simona e Annita, due artiste che con la loro creatività e passione esaltano la femminilità con una collezione di pezzi unici.

Come racconta Simona, una delle creatrici del marchio «un oggetto qualsiasi diventa un gioiello: la piuma di struzzo, un merletto francese o una pietra di ossidiana raccolta sulla spiaggia di Lipari, un filo di lana cotta presa a Cortina oppure un filo di cotono lamè riportato da Marrakech». Con questa iniziativa il Papeete Beach, sul lungomare centrale di via Regina Elena, inaugura la sua collaborazione con Telethon.

Per la prima volta su una spiaggia di Ladispoli si svolgerà una raccolta fondi dedicata alla ricerca scientifica per le persone più bisognose. Non solo mare, sole, divertimento, relax, musica e drink, ma anche solidarietà concreta.

I rappresentanti Telethon di Roma, Civitavecchia e litorale nord illustreranno la mission della Fondazione Biomedica svolta in 33 anni per curare le malattie genetiche rare. Al termine della sfilata, che sarà ad ingresso libero per i fruitori, sarà possibile acquistare le creazioni indossate dalle modelle solidali e quelle esposte nel privè.

