CERVETERI – Omaggio a Giacomo Puccini nella notte di Ferragosto. Giovedì 15 andrà in scena in piazza Santa Maria, dalle 21.30, “Puccini, il Centenario - l'amore, la musica, il teatro”, un viaggio tra curiosità, storie e aneddoti sulla vita non soltanto musicale del genio artistico di Puccini, che per l’occasione saranno narrate dalla voce di Giacomo Rinaldi. A rendere ancor più magica l'atmosfera, i soprani Nunzia De Falco e Lada Kyssy e i tenori Nicola Straniero e Gianluca Zampieri. L’ingresso allo spettacolo – informa l’assessore alle Politica culturali Federica Battafarano - è gratuito fino a capienza massima. La direzione dell’evento è affidata al maestro Francesco Traversi, quella artistica a Eugenio Falanga, mentre l'organizzazione è di Renzo Renzi.

Sarà protagonista l'orchestra delle Cento Città in Musica. «Gli appuntamenti estivi con la musica classica – aggiunge Battafarano - sono sempre estremamente attesi a Cerveteri ed in particolar modo quelli con protagonista l’orchestra delle Cento Città, proprio a testimonianza dell’altissima qualità».

