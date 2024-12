TARQUINIA - La donna investita sabato sulle strisce pedonali di via delle Croci a Tarquinia ha riportato alcune fratture, ma fortunatamente si rimetterà con un mese di cure e riposo.

Sulla questione del semaforo lampeggiante intervengono gli esponenti del partito di Fratelli d’Italia che annunciano una mozione da discutere al prossimo consiglio comunale per il ripristino della funzionalità del semaforo “a tempo pieno”.

«Non è nostra abitudine speculare sulle disgrazie e abbiamo voluto aspettare di avere notizie definitive e in qualche modo rassicuranti sullo stato della signora Maria prima di scrivere queste righe - affermano dal partito della premier Giorgia Meloni - Al prossimo consiglio comunale presenteremo, come gruppo di Fratelli d’Italia, una mozione per il ripristino della funzionalità “a tempo pieno” del semaforo di via delle Croci/IV Novembre. Crediamo, come quando i semafori sono stati installati, che la vita di una persona valga molto di più che perdere “2 minuti” del nostro tempo stando in fila ad un incrocio».

«Avremmo preferito - concludono i consiglieri comunali Luigi Serafini e Betsi Zacchei - che la giunta Sposetti se ne fosse resa conto prima, ma a cambiare idea si fa sempre in tempo, specialmente quando rappresenta un gesto di responsabilità civica».

«Confidiamo che i consiglieri comunali tutti mettano da parte le promesse rivolte in campagna elettorale alla “pancia” degli elettori (o meglio degli automobilisti), - concludono dal gruppo di Fratelli d’Italia facendo un passo in “avanti” (non solo passi all’indietro), magari anche senza dover attendere il prossimo consiglio comunale».

La signora Maria è stata investita sabato mattina poco dopo le 9 mentre attraversava le strisce pedonali all’altezza dell’incrocio per l’ospedale, uno dei crocevia più frequentati e pericolosi anche per la presenza delle scuole elementari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA