TOLFA - Oggi a Tolfa si terrà una giornata nel ricordo dell'indimenticato don Egidio Smacchia, un uomo e un sacerdote eccezionale che ha lasciato un segno indelebile nella comunità collinare e in chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo. In suo onore oggi pomeriggio alle 17,30 nel santuario della Sughera verrà celebrata una solenne Celebrazione Liturgica presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza. Per ricordare don Egidio nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 23 agosto del 2017, per un male incurabile, dopo la messa, alle ore 18,30 circa, verrà poi scoperta la targa in via del Lavatoio, luogo a lui particolarmente caro. "Don Egidio è nato a Tolfa e qui è nata e cresciuta la sua vocazione sacerdotale che lo ha portato ad essere ordinato sacerdote nella chiesa di Sant’ Egidio - spiega la sindaca Stefania Bentivoglio - era il 1965. Tolfa e la famiglia sono sempre state il suo “porto sicuro”. Alla fine di ogni giornata trascorsa tra la parrocchia e l'associazione “Il Ponte” tornava nella sua casa di via Roma, dove trovava l’affetto e la discrezione della sorella Agnese. Tutte le sere parcheggiava la sua auto in via del Lavatoio per poi salire la scalinata, trascorrere qualche minuto sulla panchina accanto alla porta e parlare un po’ con i passanti. Negli anni tanti tolfetani ne hanno apprezzato l’operato e in vari modi lo hanno sostenuto nella sua attività. La definizione bellissima che ne dà Don Rinaldo Copponi nel saluto scritto in occasione del funerale, rende l’idea di cosa sia stato Don Egidio: una vita che si è fatta speranza”.

