ALLUMIERE - Il gruppo politico "Insieme per Allumiere" critica l'amministrazione Landi per la difficile situazione dei pendolari. "Denunciamo la “Fermata stile anni '40 - spiegano i consiglieri comunali di opposizione del gruppo Insieme per Allumiere Antonio Pasquini e Sante Superchi e i pendolari di Allumiere - è umiliante accettare i capricci di un’amministrazione che priva di idee e di progetti, barcolla nel vuoto da quasi tre anni. Due anni fa ci hanno risposto che si trattava di un progetto sperimentale, qualche tempo dopo, invece, stavano valutando. Ora basta. È assurdo e denota la grande mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini di Allumiere". Nello specifico dei pendolari del giovedì: spiegano i pendolari: "Siamo costretti ad uscire dal paese e stare in prossimità di un incrocio ad aspettare il pullman sotto la pioggia e al vento. Nemmeno la decenza di installare una pensilina per sopperire alle intemperie. Incontratevi, parlatevi e ripristinate la fermata all’interno del paese". Solidali con i pendolari i consiglieri del Partito Democratico di Allumiere Nicol Frezza e Enrico Superchi: "Come Partito Democratico abbiamo più volte richiesto di ripristinare il servizio. Una scelta davvero incomprensibile, che danneggia notevolmente i nostri compaesani. Chiediamo, pertanto, raccogliendo le segnalazioni di chi utilizza quotidianamente il servizio, che questa sperimentazione, evidentemente fallimentare, venga rivista. Proponiamo che venga ripristinata almeno la fermata in Piazza della Repubblica, prevedendo una fermata di fronte alla Chiesa".