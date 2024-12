BOMARZO - Non si arresta l’ondata di affetto e commozione per Teresa Natalia, l’ex assessore comunale scomparsa nei giorni scorsi all’età di 69 anni. Teresa era molto conosciuta e amata dall’intera comunità bomarzese per essere stata per tanti anni, dal 2005 al 2015, in seno all’amministrazione titolare delle deleghe a Scuola e Servizi sociali per tanti anni: la sua morte improvvisa ha scosso l’intero paese. Dopo il profondo cordoglio espresso dal Comune di Bomarzo, oggi arriva il ricordo del presidente della Provincia, Alessandro Romoli. «Grande tristezza per la scomparsa di Teresa Natalia, che ho avuto modo di conoscere nel corso della sua esperienza amministrativa, quando era nella giunta dell'amico Roberto Furano. Nonostante la differenza di impostazione politica e la nostra appartenenza a partiti contrapposti - scrive Romoli -, ho sempre apprezzato di Teresa la grande passione disinteressata e l'attenzione da lei rivolta alle necessità dei meno fortunati, che seguiva sempre con ammirevole attenzione. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari giungano i miei più sinceri sentimenti di cordoglio».

I funerali di Natalia sono fissati per domani pomeriggio alle 17 (sabato 11 novembre), nella chiesa del Cristo Risorto a Bomarzo.

Donna conosciuta, apprezzata e benvoluta, la 69enne viene ricordata come «una bella persona» e sempre molto impegnata per il bene del paese e della comunità. «Una grande donna - si legge sui social -, sempre leale e rispettosa di tutti». Toccante quanto scritto su Facebook da Tommaso Priolo, ex dirigente dell'Agenzia delle entrate, ente di cui Natalia è stata dipendente. «Ci mancherai. Sei stata un esempio per tutti noi di dedizione al lavoro, di lealtà, di generosità e di specchiata virtù».

