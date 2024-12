CERVETERI - Non solo Ladispoli. Anche Cerveteri, o meglio la sua frazione, Marina di Cerveteri, avrà la sua pista ciclopedonale. Partirà dalla stazione ferroviaria e si snoderà lungo le vie della frazione passando da via Benedetto Marini, via Etruria Meridionale e piazzale Zambra (zona mercato). Da via Faleri si collegherà a via Sergio Angelucci per poi proseguire attraverso viale Campo di Mare fino a ricongiungersi, poi, alla stazione. Un ultimo tratto, poi, sarà realizzato da largo Ceri e attraversando via Agylla terminerà in via Fontana Morella. «Un altro passo verso la mobilità sostenibile nel territorio di Cerveteri - ha commentato il sindaco Elena Guetti - Questa iniziativa fa parte del progetto "Moveco-Cerveteri e Fiumicino, sulla linea dell'eco-mobilità" che mira a migliorare la connettività e promuovere l'uso di mezzi di trasporto ecologici nella nostra comunità». Nel dettaglio i cantieri per la ciclopedonale, che inizieranno martedì prossimo, prevedono la realizzazione di 2,3 km lineari di pista ciclabile e bike lane inframezzate da attraversamenti sicuri nei punti di snodo. Inoltre, all’interno del progetto, è prevista l'installazione di 5 rastrelliere portabiciclette nei punti di maggiore interesse, 2 stazioni di gonfia/ripara bici tipo Toolbox, attrezzate per permettere una manutenzione di base, e una stazione di ricarica per bici elettriche. «Il tratto di ciclabile - ha proseguito il sindaco - garantirà una connessione diretta tra alcuni dei punti più importanti della frazione, collegando la stazione alla Chiesa, al mercato e alla zona dove si sviluppa gran parte delle attività commerciali. Ci tengo a ringraziare in particolar modo l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Luchetti, il dirigente architetto Fabrizio Bettoni e il rup, l'ingenere Salvatore Bernucci». Tra gli obiettivi principali del progetto, vi è il potenziamento dell'intermodalità bici/treno e la promozione della ciclabilità come modalità di trasporto intermodale e autonoma. «La nuova pista ciclabile - hanno concluso dal Comune - rappresenta un passo fondamentale verso il raggiungimento di tali obiettivi, offrendo ai cittadini una soluzione di mobilità alternativa e sostenibile».

