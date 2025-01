ALLUMIERE - La Proloco di Allumiere invita tutti i piccoli creativi di Allumiere e del comprensorio all'entusiasmante laboratorio: "Crea la tua calza per la Befana" che si terrà domenica 5 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 17:30. "Sarà un'opportunità unica per i bambini di esprimere la loro fantasia e manualità, creando una calza personalizzata da appendere la notte della Befana - spiegano gli organizzatori - durante il laboratorio, i partecipanti avranno a disposizione una varietà di materiali colorati e decorativi per realizzare una calza speciale, che potranno portare a casa come ricordo di questa esperienza divertente e creativa. Per garantire la partecipazione, è necessaria la prenotazione, che potrà essere effettuata chiamando il numero 3717592183. Non perdete l'occasione di vivere un pomeriggio all'insegna della creatività e della tradizione".

Cresce poi l'attesa per l'arrivo della Befana. La vecchina più amata dei Bambini giungerà al Palazzo Camerale lunedì 6 gennaio a partire dalle 15.30. Sarà un evento colorato e ricco di sorprese per tutti i bambini.

La Befana avrà vicino a sé uno spazzacamino e insieme distribuiranno caramelle per tutti. Saranno presenti tanti supereroi disponibili per farsi fotografare con i presenti. All'interno del Palazzo Camerale ci sarà anche un'area dedicata alla creazione di sculture di palloncini. In giro per il Palazzo le streghette faranno il Trucca Bimbi. Non mancheranno baby dance e musica per tutti.

