FIUMICINO -Un progetto ambizioso e strategico, il Porto Turistico Crocieristico di Fiumicino sarà al centro del convegno “Porto Turistico Crocieristico – Fiumicino al centro del Mediterraneo”. Organizzato dal Comitato presieduto da Giampaolo Nardozi, l’evento si terrà alle ore 17.00 presso l’Hotel Best Western di via Portuense n. 2465.

Secondo il Comitato promotore, “il progetto rappresenta un’occasione unica per rilanciare l’economia della città e creare nuovi posti di lavoro per i residenti. Grazie a un’ampia opera di sensibilizzazione, gran parte dei cittadini è ormai consapevole dei benefici legati a questa infrastruttura, che potrebbe rendere Fiumicino un vero hub del Mediterraneo”.

Tuttavia, non mancano le voci contrarie, che si concentrano su potenziali criticità anziché collaborare per costruire sinergie positive a vantaggio della città e dell’intera regione Lazio.

Il convegno vedrà la partecipazione di figure istituzionali, esperti e rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale. Tra i relatori confermati: Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ex sindaco della città, Galliano Di Marco, amministratore delegato di Fiumicino Waterfront, Massimo Guidi, dirigente comunale per l’attuazione del progetto, Rappresentanti di albergatori, ristoratori, balneari, grande distribuzione e artigianato, Sindacati dei lavoratori.

Inoltre, si attende la partecipazione del sindaco di Roma e commissario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, della vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e di altri esponenti istituzionali. Il direttore della rivista LIMES, Lucio Caracciolo, completerà il quadro con una visione geopolitica sul ruolo strategico di Fiumicino nel Mediterraneo.

L’evento si propone non solo di fare il punto sullo stato dell’arte della procedura amministrativa, ma anche di creare un momento di dialogo tra cittadini, imprenditori e istituzioni. Il Porto Turistico Crocieristico, con il suo potenziale, rappresenta un’occasione unica per posizionare Fiumicino come crocevia economico, turistico e culturale nel bacino del Mediterraneo.

Il Comitato, convinto sostenitore del progetto, invita tutta la comunità a partecipare per conoscere e discutere le opportunità offerte da questa infrastruttura innovativa, auspicando che possa diventare un simbolo di sviluppo e rinascita per il territorio.