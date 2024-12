ALLUMIERE - "I fulmini di Zeus" questo il titolo dello spettacolo che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 17.30 presso l’Aula Nobile del palazzo della Reverenda Camera Apostolica.

L’Associazione “Le Muse di Archimede” guiderà il pubblico in un percorso tra arte e scienza per esplorare le connessioni tra i miti dell’antica Grecia e la moderna ricerca scientifica. "I fulmini di Zeus è uno spettacolo per grandi e piccoli che alterna il mito della cultura classica con coinvolgenti esperimenti e dimostrazioni scientifiche.

In scena due attori e due scienziati che duellano in mezzo a scene, musiche, immagini d’arte a commento dei miti, bellissime storie e spettacolari dimostrazioni scientifiche. Questo spettacolo sta avendo molto successo e mette a confronto il pensiero della mitologia greca con quello della scienza. Novanta minuti di Teatro-Scienza durante i quali, ai bellissimi racconti mitologici della Teogonia, di Demetra, di Dedalo, di Eco, di Zeus con i suoi potenti fulmini, si alterneranno le affascinanti dimostrazioni scientifiche del Big Bang, delle Stagioni astronomiche, della Pressione, del Suono, e dell’Elettricità. In scena due attori e due scienziati che duellano in mezzo a scene, musiche, immagini d’arte a commento dei miti, bellissime storie e spettacolari dimostrazioni scientifiche. A chi andrà la corona d’alloro?

"Per noi il teatro è un potente mezzo di connessione tra l'arte, la scienza, e la grande tradizione letteraria e mitologica - spiegano dall'associazione "Le muse di Archimede" promotori dell'evento - lo facciamo perché crediamo fermamente che l'apprendimento possa emozionante e coinvolgente, capace di ispirare le nuove generazioni. Attraverso i nostri spettacoli, portiamo in scena non solo le meraviglie della scienza, ma anche la magia delle opere di Shakespeare e la ricchezza dei miti greci, creando un ponte tra il passato e il presente. È una missione, prima che un lavoro, guidata dalla passione di avvicinare sempre più giovani al meraviglioso mondo della scienza, dell'arte e della mitologia. Nata come associazione culturale, oggi "Le Muse di Archimede" è una SRL che continua la storia di un’attività iniziata nel 1998 con "Il GLobetto", proseguita nel 2015 con "Scienza e Scienze" di Roberto Mancini e culminata nel 2018 con "Quinte e Scienze Srl" il primo elemento, le Muse, è frutto del noto e bellissimo mito: si racconta che Zeus si coricò per nove notti con sua zia, la titanide Mnemosyne, e che da questo amore nacquero le Muse, l’ideale supremo dell’Arte. Il secondo elemento di questo bizzarro binomio evoca invece un personaggio realmente esistito, lo scienziato Archimede di Siracusa, matematico, fisico e inventore che abbiamo assunto come sinonimo di Scienza (a rappresentare la lunga fila di scienziati che partendo da Anassimandro arriva fino a Einstein e oltre). Ed ecco allora che, come accade per lo Yin e lo Yang, i due opposti del Taoismo che compenetrandosi generano il Taijitu, nel nostro caso l’Arte e la Scienza, tra le più alte espressioni creative dell’Uomo, unendosi danno vita a Le Muse di Archimede".

La linea di intervento è realizzata con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Istituti similari, Ecomusei e Archivi- piano annuale 2023, L.R. 24/2019. Per Info biblioteca@comune.allumiere.rm.it