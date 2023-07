ACQUAPENDENTE – «Per tutta la comunità di Acquapendente è stato un onore aver ospitato un personaggio del calibro di Pietro Grasso, che ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito. Il pubblico ha risposto con grande partecipazione, ascoltando con visibile emozione le sue parole e la sua testimonianza di un incessante impegno per lo stato e per la legalità». Così Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente, commenta l’incontro svoltosi nella serata di lunedì 24 luglio 2023 in piazza Girolamo Fabrizio con l’ex presidente del senato e procuratore nazionale antimafia, nell’ambito degli appuntamenti culturali estivi promossi dall’amministrazione comunale.

«Grasso ha ricordato, anche attraverso i suoi libri – continua Terrosi – le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con cui ha condiviso anni di carriera e amicizia, vivendo in prima persona anni particolari e drammatici per l’Italia intera e che devono costituire sempre un insegnamento per le generazioni future. Siamo felici e commossi per averlo avuto qui con noi. Grazie anche al questore di Viterbo Fausto Vinci e al tenente colonnello Guglielmo Trombetta, comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Viterbo, per la gentile presenza e a tutti coloro che hanno curato l’organizzazione dell’evento».