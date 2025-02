FIUMICINO - Presso l'Aula Consiliare, si è svolto un incontro con il Dipartimento delle Pari Opportunità dell'UGL TA, durante il quale sono stati presentati i programmi futuri incentrati sul sostegno alla diversità e sull’inclusione. Un passo importante nella creazione di una rete di supporto, sensibilizzazione e azione concreta in favore delle pari opportunità, attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale e sindacati.

All'evento hanno partecipato il Presidente del Consiglio, Roberto Severini, l'Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca e l’Assessore Raffaello Biselli. Per l'UGL TA sono intervenuti Francesco Rocco Alfonsi Segretario Nazionale UGL TA, Fabio Paolucci Segretario Nazionale UGL TA, Giovanni Carelli Vice Segretario Nazionale UGL TA, Davide Peli Dirigente Nazionale UGL TA, Annalisa Sannini Coordinatrice del Coordinamento e Danilo Guaiana, Dirigente Nazionale UGL. «La collaborazione con i sindacati è fondamentale. Le pari opportunità non riguardano solo la violenza di genere, ma abbracciano una visione più ampia dell’inclusione, che arricchisce e diversifica la nostra società. È con questo spirito che istituiremo la commissione per le pari opportunità a breve, un ulteriore strumento per promuovere l'uguaglianza e l’inclusività», ha dichiarato il Presidente Severini.

«Le pari opportunità sono una realtà che dobbiamo costruire insieme, un passo alla volta, affrontando tematiche come la violenza di genere dove la nostra amministrazione è già impegnata da tempo con progetti significativi, quali il centro antiviolenza e la casa rifugio, su cui abbiamo investito risorse importanti. Ma è fondamentale continuare ad operare sia sulla prevenzione che sulla sensibilizzazione, partendo soprattutto dalle scuole. – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Picca. - Abbiamo il dovere di rispondere a queste sfide, e sono orgogliosa di rappresentare un’amministrazione che si distingue per la sua apertura alla condivisione e volontà di crescere senza. L’obiettivo delle pari opportunità è creare una società più giusta ed equa, al di là del contesto globale e locale, rispettando la parità di genere. Ogni persona, nel proprio ambito, può fare la sua parte per raggiungere questo scopo. – prosegue – Tra le diverse iniziative che stiamo portando avanti a favore della collaborazione nell’ambito delle pari opportunità, ci tengo particolarmente a ricordare l’istituzione dei tavoli di zona, che si occupano di temi come famiglia, disabilità, dipendenze e senescenza. Sono spazi di confronto e progettazione sui quali possiamo costruire insieme un percorso condiviso con realtà come quella rappresentata oggi in aula. Il patrocinio di oggi è il primo passo verso un protocollo di collaborazione che porterà all’integrazione delle sigle sindacali nei tavoli di zona, affinché l’UGL possa coordinarsi con l’Amministrazione per costruire un futuro più equo».

«Il Coordinamento delle Pari Opportunità UGL TRASPORTO AEREO" ringrazia le istituzioni del Comune di Fiumicino per aver consentito la presentazione, presso la casa comunale, del progetto posto in essere. - a dichiararlo è Danilo Guaiana, Dirigente Nazionale di UGL TA. - è stata una importante occasione di confronto dove sono stati toccati temi di estrema importanza e delicatezza perché afferenti le categorie più deboli. Per questo, a nome del Coordinamento, ringrazio l' Assessore Monica Picca, la cui sensibilità è pari alla professionalità e disponibilità, l'Assessore Raffaello Biselli e il Presidente del Consiglio Roberto Severini per essere intervenuti. Sono persuaso del fatto che si possa iniziare un proficuo percorso di collaborazione con il Comune finalizzato al miglioramento delle tante situazioni di difficoltà presenti nel mondo del lavoro e non solo».