LADISPOLI – Un nuovo mezzo antincendio per la protezione civile Avalon e grande partecipazione nel campo scuola estivo. Sono giorni all’insegna della sicurezza grazie intanto al pick up messo a disposizione dei volontari ladispolani tramite il coordinamento Prociv Arci Lazio. Sarà utilissimo ovviamente nel gestire i tanti incendi che continuano a esplodere sul territorio. Nel frattempo i ragazzi che si sono iscritti al corso del campo scuola hanno praticato tantissime attività e divertimento, dal domare un rogo, al primo soccorso. Poi lezioni con le unità cinofile, la polizia a cavallo, i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, i cani da salvamento in acqua, l’utilizzo dei quad e tanti seminari utili per gli adolescenti dai 10 ai 13. Importante l’esercitazione della Croce Rossa di Santa Severa-Santa Marinella sulle manovre di emergenza. «Grazie agli operatori intervenuti e al presidente Rosanna Saba», è il commento del personale di Avalon. «I nostri ragazzi – aggiungono - hanno partecipato a diverse attività con le forze dell’ordine, anche con due cani antidroga dell’unità cinofila. Ringraziamo davvero di cuore per la disponibilità gli agenti intervenuti e la dirigente. Così come ringraziamo il nostro presidente regionale Alessandro Maietto per il mezzo antincendio e il presidente della Regione Francesco Rocca».

Particolare attenzione è stata posta anche sul bullismo e sul come contrastarlo, un fenomeno questo assai diffuso tra gli studenti.

