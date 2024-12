CERVETERI - La solidarietà protagonista anche delle festività natalizie. Nei giorni scorsi l’azienda Operation ha deciso di donare 50 pacchi natalizi alle famiglie più bisognose della comunità etrusca. «Grazie alla generosità di Operation - ha detto il sindaco Elena Gubetti - quest'anno i nuclei familiari individuati dai nostri servizi sociali riceveranno non solo il consueto pacco alimentare, ma anche un piccolo regalo per allietare i giorni di festa».

«I pacchi saranno consegnati, come di consueto, dalla nostra Protezione civile - ha aggiunto il sindaco - un sentito ringraziamento va a Renato Bisegni e a tutto il corpo dei volontari per l’immenso lavoro che svolgono quotidianamente». «L'Azienda Operation, che conta 940 dipendenti e opera tra Lazio e Sicilia, ha dimostrato un esemplare senso di responsabilità sociale e vicinanza alla comunità locale. Di questi dipendenti - ha concluso il primo cittadino di Cerveteri - ben 22 sono nostri concittadini, il che rende ancora più prezioso questo gesto di solidarietà che coinvolge direttamente il nostro tessuto sociale».

