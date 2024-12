TARQUINIA - Si svolgerà domani alle 17, il convegno dal titolo “Nuove sperimentazioni e valutazioni nutrizionali sui grani antichi, sviluppo sul territorio”, ideato e organizzato dal dirigente veterinario dottor Fabrizio Federici, consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia.

L’evento si terrà nell’ambito della manifestazione Agrifestival, lungo la strada provinciale 99 in località Scorticagatti, a Tarquinia. Il programma prevede gli interventi della presidente del Biodistretto Anna Cedrini, che tratterà il tema “Il Biodistretto e lo sviluppo del prodotto finito sul territorio”; del dottor Giorgio Antonio Presicce, dirigente del centro Biodiversità e sperimentazione dell’Arsial, Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione per l’Agricoltura del Lazio di Tarquinia, che introdurrà l’argomento delle biodiversità in agricoltura; del dottor Roberto Mariotti, dell’Arsial, che interverrà sul tema “Le attività sperimentali dell’Azienda Dimostrativa Arsial di Tarquinia”; del professor Odoardo Basili, dell’Istituto tecnico agrario Cardarelli, che parlerà dello “Studio di fattibilità sull’introduzione di varietà tradizionali e autoctone nei territori del Met”, Biodistretto della Maremma Etrusca e Monti della Tolfa; della dottoressa Paola Taviani dell’Arsial, che illustrerà “Le varietà locali di frumento tenero e farro a rischio di erosione genetica nel Lazio - Legge regionale numero 15 del 2000”; della dottoressa Valentina Narducci del Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, che affronterà il tema delle “Caratteristiche nutrizionali di frumenti tradizionali, cosiddetti grani antichi e dei loro prodotti”; del dottor Bruno Corrado dell’Ausl, Servizio Veterinario di Frosinone, che parlerà della “Esperienza professionale sulla nocività dei pesticidi. Scelta personale verso un consumo consapevole di semi di grani antichi”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA