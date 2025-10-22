LADISPOLI – Si avvicina Halloween e venerdì 31 la città ospiterà “Un 31 ottobre di un altro pianeta”, un evento tematizzato che vedrà l’arrivo, anzi, l’atterraggio, degli alieni della Galassia Ulla, tra musica, animazione, spettacoli e grande coinvolgimento della comunità. Effetti speciali, acrobazie, sputa fuoco e danze animeranno le strade, mentre la musica del Disco Club darà ritmo all’evento. Sul palco da Radio Subasio saranno presenti i dj e animatori Davide Berton e Gloria Gallo che animeranno la serata con le hit di tutti i tempi, dagli anni settanta ai duemila, comprese le canzoni italiane da cantare e ballare. Si partirà alle 16 al piazzale della stazione, punto di partenza del corteo (ore 16:30) a tema alieno che attraverserà viale Italia fino a piazza Rossellini. L’invito è rivolto a tutti i bambini, con una semplice regola: il viso dipinto di rosso e una U sulla fronte, simbolo alieno.

Dalle 17 alle 21, in piazza Rossellini, si svolgerà il DJ set di Radio Subasio Disco Club, con musica, animazione e momenti interattivi per il pubblico. «Halloween è ormai un appuntamento molto atteso dalle famiglie e dai bambini – sostiene Marco Porro, assessore al Turismo -, un momento di festa accessibile e condiviso». «Dobbiamo creare occasioni nelle quali i giovani possano sentirsi protagonisti. Un evento di qualità come questo non solo rende Ladispoli più attrattiva, ma rafforza il senso di comunità», aggiunge il delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino.