S. MARINELLA – Siamo agli ultimi giorni per inviare le iscrizioni al prossimo anno scolastico. C’è tempo fino alle 20 del 10 febbraio, per inoltrate la domanda attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione. Il termine è stato prorogato per consentire agli studenti di fare una scelta ponderata e alle scuole di organizzare giornate di orientamento più complete. E così è stato per gli istituti presenti in città dove, fin dallo scorso novembre, si sono aperte le porte per accogliere i futuri studenti, a cui presentare gli indirizzi, l’offerta formativa, i progetti e le opportunità. Gli open day si sono conclusi in questi giorni, registrando un alto numero di visitatori. Tante le iniziative organizzate dai docenti e dagli alunni impegnati ad accogliere bambini e bambine, ragazzi e ragazze nei propri plessi scolastici. Presenti con loro, le delegate alla pubblica istruzione Ileana Giacomelli e Sonia Cervellin, in rappresentanza del sindaco Pietro Tidei. “Le due delegate hanno riportato un resoconto molto positivo delle giornate di orientamento, con una partecipazione elevata e interessata - ha affermato il sindaco Pietro Tidei - sono lieto di constatare ancora una volta che le scuole del territorio comunale sono molto apprezzate per il loro livello di preparazione e per le strutture che oggi sono finalmente moderne, confortevoli ed attrezzate”. Il primo cittadino ha assicurato che entro la primavera sarà consegnato alla città il plesso Centro completamente rimesso a nuovo e in sicurezza. Per l’inizio del prossimo anno scolastico, si conta di attivare il nuovo plesso dell’infanzia di Piazzale della Gioventù e il primo asilo nido comunale a Prato del Mare. Entusiaste della partecipazione e impegnate nella promozione delle scuole di Santa Marinella, le due delegate Cervellin e Giacomelli hanno preso parte attivamente agli open day del Liceo Galilei, oggi perfettamente collegato con il servizio bus cittadino, a quelli dell’istituto comprensivo, sia per la primaria che per la secondaria di primo grado, e alle giornate di open day dell’istituto Santa Teresa del Bambino Gesù. Si ricorda che gli uffici degli istituti scolastici sono a disposizione per aiutare nella compilazione delle domande d’iscrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA