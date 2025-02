Ubriaco ha dato in escandescenze al bar e poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti sul posto. Ora il questore gli vieta l’accesso agli esercizi pubblici per 3 anni. I fatti risalgono a domenica scorsa quando la polizia è intervenuta presso un bar dove era stato segnalato un uomo che, in stato di ebbrezza alcolica, dava in escandescenza. Sul posto gli agenti della volante hanno trovato un 32enne straniero, pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti, che in preda ai fumi dell’alcol urlava nei confronti del gestore del locale rivolgendogli minacce e insulti vari e spaventando i clienti. Alla richiesta di uscire dal locale rivoltagli dai poliziotti, l’uomo ha opposto resistenza, brandendo una bottiglia di birra, spintonando, insultando e minacciando i poliziotti. Gli agenti lo trovano in possesso di una forbice che viene sequestrata.

Condotto in questura, dopo l’identificazione, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. All’esito di un’accurata istruttoria condotta dagli uomini della polizia anticrimine, il questore ha emesso nei suoi confronti il daspo Willy con cui gli ha vietato l’accesso ai locali di pubblico trattenimento e agli esercizi pubblici presenti sul territorio comunale per la durata di 3 anni.