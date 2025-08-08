CIVITAVECCHIA – UILM e FIOM tornano a puntare i riflettori sul futuro della centrale di Torrevaldaliga Nord e, soprattutto, sull’occupazione legata alle aziende appaltatrici.

«Il silenzio assordante che avevamo denunciato la scorsa primavera – si legge in una nota congiunta – è proseguito anche all’inizio di questa calda estate, mentre la preoccupazione per le sorti dei lavoratori è cresciuta. Abbiamo atteso la risposta dei grandi assenti, i Ministeri Mimit e Mase, ma, a parte qualche piccolo segnale indiretto e confusionario, abbiamo continuato a vivere la solita incertezza».

Il dibattito politico degli ultimi giorni, legato alla proroga della produzione a carbone in Italia, ha riportato la questione al centro dell’agenda. «Al di là del gioco delle parti – spiegano – durante il question time di oggi il ministro Urso ha chiarito che il destino della centrale è slegato dai progetti in analisi da parte di Invitalia».

Un passaggio che i sindacati definiscono positivo: «Si va avanti, speriamo con la massima velocità, per analizzare e realizzare il prima possibile nuovi progetti di sviluppo industriale, anche grazie allo strumento dell’accordo di programma».

Restano però i nodi occupazionali: «La dichiarazione del ministro sulla “riserva a freddo”, seppure in manutenzione per garantirne l’entrata in servizio in caso di emergenza nazionale, non chiarisce l’impatto sull’occupazione. Ci aspettiamo un chiarimento definitivo sull’opportunità di garantire il lavoro dei nostri addetti per tutto il tempo necessario a realizzare i nuovi progetti».

UILM e FIOM concludono ribadendo di voler «monitorare la situazione e partecipare al più presto al tavolo istituzionale di coordinamento, per iniziare a valutare concretamente le nuove iniziative».

