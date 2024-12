SANTA MARINELLA – Per il Capodanno in piazza è conto alla rovescia per brindare al nuovo anno. Questa sera, a partire dalle 22, il più grande gruppo di Rythm e Blues d'Europa, si esibirà a Piazza Trieste, in pieno centro città. Giulio Todrani, in arte Alan Soul, è la voce e l'anima della big band The Alanselzer, che proporrà la verve delle grandi orchestre americane degli anni 50' e '60.

Si canta e si balla per salutare il nuovo anno, in uno spettacolo aperto a tutti, offerto dal Comune e curato dall'assessore alla cultura Gino Vinaccia. Un ritorno in città, quello di Alan Soul e della sua orchestra, dopo il grande successo della serata che li ha visti protagonisti la scorsa estate durante la prima edizione di Santa Marinella Jazz e Blues Festival. L'evento è presentato da Alexanderplatz Jazz Club di Roma. Alan Soul, al secolo Giulio Todrani, è un vocalist in attività da oltre 50 anni. Ha scalato le classifiche negli anni ‘70 con il duo Juli e Julie ed è stato protagonista di tante orchestre come “Io Vorrei la Pelle Nera”, con i quali ha lanciato la figlia Giorgia, una degli artisti più acclamati del nostro Paese. Con la band Alanselzer propone un ampio repertorio di classici del Soul e del Rithm Blues, da Otis Redding a James Brown, un lungo viaggio musicale che coinvolgerà il pubblico e lo accompagnerà fino al brindisi di mezzanotte.

