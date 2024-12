BOLSENA - Coppia di turisti trova un portafoglio pieno di soldi e lo restituisce al Comune. Una mattinata all’insegna del senso civico e morale, quella di domenica scorsa, 7 luglio, nel Comune della Tuscia. Una coppia di turisti perugini in vacanza a Bolsena, hanno trovato un portafoglio con soldi e documenti. Senza pensarci troppo, i giovani hanno contattato il comune per riconsegnarlo.

«Una coppia di Marsciano in vacanza a Bolsena ha trovato un portafogli pieno di soldi e documenti per strada e ha subito chiamato in comune per riconsegnarlo», fa sapere il sindaco Andrea Di Sorte.

«Prontamente il personale di polizia locale è riuscito a contattare il legittimo proprietario e tutto si è risolto in pochi minuti. In un mondo sempre più in preda a notizie negative, gesti buoni come questo, di alto senso civico, sono da diffondere», conclude il primo cittadino.

