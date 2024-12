«In generale possiamo ritenerci più che soddisfatti dell’andamento del trend turistico di Ferragosto anche se abbiamo dovuto riscontrare un calo rispetto ai numeri molto soddisfacenti dello scorso anno».

A parlare è Pier Luca Balletti, presidente di Federalberghi Viterbo, che commenta il turismo di Ferragosto a Viterbo dal suo osservatorio. «Il periodo di Ferragosto ma anche tutta la stagione estiva - dice ancora Balletti – ha visto un lieve calo delle presenze per quanto gli alberghi di Viterbo e della Tuscia. Il dato è però in linea con il dato nazionale in cui è stata rilevata una leggera flessione delle presenze turistiche». Numeri che non fanno sobbalzare di gioia gli albergatori, quindi, che però hanno lavorato e non si lamentano più di tanto. Per quanto riguarda la durata del soggiorno dei turisti Pier Luca Balletti risponde che «la permanenza media, nei giorni di Ferragosto, è stata abbastanza positiva con oltre due giorni di durata complessiva e si riscontra un aumento delle presenze dei turisti stranieri». Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di questo Ferragosto 2024 il presidente di Federalberghi Viterbo precisa che «in realtà la questione è abbastanza complessa perché, se andiamo a dividere per segmenti i flussi turistici arrivati nella Tuscia, vediamo che sia il mare che i laghi hanno delle presenze molto importanti con il tutto esaurito per Ferragosto, mentre nel resto della stagione si sono registrati cali di presenze». Sui numeri specifici di Viterbo, poi, Balletti spiega ancora che «bisogna distinguere l’andamento del centro storico dalle terme e dalle località di villeggiatura come San Martino al Cimino. Nel centro storico c’è stato un calo di presenze, anche questo in linea con il dato nazionale, mentre per le strutture termali e San Martino si è avuto il tutto esaurito per il periodo di Ferragosto». Intanto, contro ogni detrattore del turismo a Viterbo, ci ha pensato la nota conduttrice di Domenica In, Mara Venier, a confermare la bontà dell’offerta turistica della città dei papi trascorrendo il 15 agosto all’Hotel Salus delle Terme. La Venier è venuta a Viterbo con due coppie di amici e si è rilassata tra percorso termale, massaggi e bagno in piscina dichiarando, sul suo profilo Instagram che “questo posto è fantastico”. Di contro sta facendo parlare una recensione fatta da tal “Antonio P.” su Tripadvisor che critica senza mezzi termini i viterbesi, definiti ignoranti, il traffico “ovunque” e i “monumenti che cadono a pezzi”. Si tratta di un’unica segnalazione di questa tipologia, mentre, nella stragrande maggioranza dei casi, i commenti sono tutti positivi o molto positivi. Complessivamente, quindi, Viterbo passa l’esame Ferragosto ma c’è ancora molto da fare per riportare nel centro storico il tutto esaurito e servizi che riportino l’attrattività della città dei papi tutto l’anno.