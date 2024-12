CERVETERI - Nonostante le spiagge affollate, soprattutto durante il fine settimana, dalle strutture ricettive del territorio non arrivano buone notizie.

Meno 15% di presenze registrate rispetto allo scorso anno. Nulla cambia dal centro città alle periferie rurali. La situazione rimane la stessa. «Diciamo che la permanenza si è ridotta - spiega Cristiano, titolare di un B&b del centro - e di conseguenza sono diminuiti i ricavi».

Per il gestore della struttura il problema potrebbe essere collegato al tempo instabile che si è registrato nel mese di giugno e per la prima metà di luglio. Senza escludere ovviamente anche i vari rincari che hanno alleggerito notevolmente i portafogli delle persone.

Le speranze, ora, sono riposte nel mese di agosto. «Stanno arrivando prenotazioni - spiega ancora - anche se molto a rilento».

Dello stesso avviso è il signor Roberto Eufemi, titolare di una struttura ricettiva nella frazione di Borgo San Martino. «Nei week end andiamo molto bene, siamo sold ou. Meno durante la settimana dove abbiamo registrato dei cali pesanti, di oltre il 30%», spiega.

PREOCCUPA L’ASSENZA DI TURISTI STRANIERI

A preoccupare è anche l'assenza di turisti stranieri. «Non mi era mai successo» prosegue ancora il signor Roberto che non esclude la possibilità che questo tipo di clientela si stia in realtà preparando a raggiungere la Capitale per l'Anno Santo.

E anche per lui come per il collega le speranze sono riposte in agosto: «Siamo fiducios. Le prenotazioni ci fanno ben sperare. Teniamo duro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA