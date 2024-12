LADISPOLI – Laura Vanni oggi presenta il suo diario “Tu puoi fiorire”, opera pubblicata da Piemme Editore. L’evento si terrà presso la biblioteca Scritti e Manoscritti (ore 11). Un’idea per ritrovare calma e pace e riattivare l’energia profonda. «È un diario speciale – racconta la scrittrice - che ho creato con l’intento di offrire uno spazio di ascolto, riflessione e pratica. È nato come una naturale estensione del mio libro “Il segreto dell'energia vitale”. È stato ispirato dalle domande, dalle riflessioni e dai percorsi che quel libro ha aperto in me e in chi lo ha letto. È un percorso di 12 mesi con lo yangsheng cinese, cioè nell’arte di coltivare la vita che affonda le sue radici nella tradizione della medicina cinese». Il diario è strutturato per accompagnare lungo un percorso di scoperta e cambiamento. «Ogni mese viene proposto un tema e viene proposta una pratica associata. E poi c’è un piccolo esercizio ogni settimana con molto spazio per le proprie annotazioni».

