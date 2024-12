LADISPOLI – Lo hanno ritrovato pompieri e carabinieri privo di vita nel suo appartamento, in via Siracusa. Si tratterebbe di un dramma della solitudine perché, con molta probabilità, l’anziano 84enne, un ex graduato dell’Arma, era già morto da diversi giorni. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione e per questo l’autorità giudiziaria di Civitavecchia ha disposto l’autopsia. Ma pochi dubbi per gli inquirenti sull’ipotesi della morte naturale dell’uomo celibe e senza figli. Sono stati i vicini a dare l’allerta per l’odore nauseabondo. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova. Quando sono entrati in casa hanno trovato il pensionato a terra sul pavimento. Non è il primo caso in città negli ultimi anni.

