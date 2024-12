CERVETERI – Gli incivili deturpano l’ambiente causano la proliferazione di discariche a cielo aperto, ci pensano i residenti a pulire. Stufi del degrado, i cittadini si sono armati di tanta pazienza, oltre che di guanti, secchi e rastrelli naturalmente, raccogliendo i rifiuti che si erano accumulati in queste settimane. Il blitz anti-degrado è scattato ieri mattina in località Gricciano. «Abbiamo ripulito un tratto di via della Necropoli fino a via di Gricciano – racconta Patrizio, residente - rimuovendo dalla strada tanta immondizia e sacchetti vari. Abbiamo deciso di fare la nostra parte pulendo le zone dove abitiamo, lo abbiamo fatto volontariamente perché abbiamo a cuore le sorti di questa città. Successivamente abbiamo segnalato alle guardie ecozoofile il sito dove si trovato tutti i rifiuti raccolti per la successiva bonifica». Volontari di Fareambiente Cerveteri che ora andranno alla carica per trovare i responsabili magari con delle tracce lasciate a terra o all’interno dei sacchetti di immondizia, come nelle precedenti occasioni. La Polizia locale, grazie proprio all’attivazione delle zoofile, ha sanzionato questo mese cinque persone. Molti rifiuti sono stati gettati dentro le cunette ed è più complicato raccoglierli. Lo stesso avviene nel territorio ladispolano, specialmente nelle aree periferiche come Olmetto, Monteroni e Boietto ma anche in via del Beccaccino a non molta distanza dall’isola ecologica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA