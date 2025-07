CERVETERI – Fratelli d’Italia chiede chiarezza sul concorso pubblico bandito dalla partecipata Multiservizi Caerite S.p.A. e ha presentato un’interrogazione al sindaco Elena Gubetti, pretendendo che l’amministrazione comunale riferisca urgentemente in aula su quanto accaduto. Al centro della protesta, le numerose esclusioni di candidati e una graduatoria modificata dopo la pubblicazione ufficiale. «La trasparenza non può essere solo una parola di facciata – tuona il gruppo consiliare di FdI – vogliamo sapere se tutto si è svolto secondo le regole».

La vicenda riguarda un bando-concorso per titoli con scadenza fissata al 31 marzo 2025, finalizzato alla formazione di una lista di idoneità per assunzioni a tempo determinato e pieno, per il servizio di manutenzione del verde pubblico e del cimitero comunale. «Un’opportunità importante per molti cittadini, ma che si è trasformata in un caso - proseguono da Fratelli d’Italia - su 55 domande presentate, ben 20 sono state escluse: 19 per errata modalità di consegna e una per documentazione incompleta». E fin qui, sembrerebbe tutto secondo regolamento. Ma è proprio qui che iniziano le perplessità. Secondo quanto verbalizzato dalla commissione esaminatrice, la causa dell’esclusione di 19 candidati sarebbe stata la mancata consegna della domanda in busta chiusa presso gli uffici della Multiservizi. Ma questa modalità non è chiaramente indicata nel bando, che all’articolo 4 elenca le opzioni per la presentazione della domanda: consegna diretta negli uffici, invio per raccomandata o PEC. Solo per la spedizione postale viene specificata la necessità della busta chiusa con indicazione del nome del candidato. Nessuna prescrizione chiara e inequivocabile, invece, per la consegna a mano. «E allora, ci si chiede - riprendono da FdI: le esclusioni sono legittime o è stato applicato un criterio non previsto?». A sollevare ulteriori dubbi, secondo i consiglieri del partito della premier giorgia Meloni c’è un altro dettaglio: la graduatoria pubblicata è stata modificata dopo circa quindici giorni, passando da 35 a 36 ammessi, con l’aggiunta di un candidato. «Anche qui, proseguono da FdI -nessuna spiegazione ufficiale, nessuna comunicazione pubblica che motivi l’aggiornamento. Chi è stato aggiunto? E perché solo dopo la chiusura dei lavori?» Per Fratelli d’Italia, è chiaro che ci sono troppe ombre su una procedura che dovrebbe essere fondata su regole certe, uguali per tutti e soprattutto chiare e quindi hanno presentato un’interrogazione al sindaco Gubetti che punta a ottenere risposte puntuali: «Chi ha deciso le esclusioni? In base a quale interpretazione del bando? E perché la graduatoria è stata modificata a posteriori? Domande semplici, che attendono risposte concrete.Il caso è aperto». E la politica, almeno una parte, chiede di vederci chiaro.

