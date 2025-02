LADISPOLI – Scatterà oggi la quarta edizione del memorial “Roberto Minisini”. Un appuntamento ormai atteso in città dove arriveranno tantissimi atleti non solo dai confini regionali. Le strade ospiteranno una grande varietà di corridori e, tra i partecipanti, spicca il nome di Alessandro Giacobazzi dell’Aeronautica, ex campione italiano di maratona che mira a migliorare il terzo posto ottenuto da poco alla Corsa di Miguel, precedendo Luca Parisi, che ha collezionato vittorie in passato proprio a Ladispoli. A sfidarlo ci sarà anche l'atleta marocchino Mohammed Zouioula, tesserato per il gruppo Millepiedi, vincitore della Rome 15K-Nuova Ford lo scorso novembre. In campo femminile, l’attenzione è rivolta a Isabella Papa della Tirreno Atletica, che sfiderà Sara Carnicelli del club Imperiali Atletica, seconda nell'edizione precedente. Altri nomi di spessore potrebbero unirsi alla gara, arricchendo ulteriormente l'evento. L'appuntamento è in via Corrado Melone, da dove partirà il lungo corteo dei partecipanti pronti ad affrontare 10 km, un tracciato molto veloce con soli 4 cambi di direzione. «Siamo veramente orgogliosi – commenta il consigliere delegato ai rapporti con le Federazioni e Enti di promozione sportiva, Stefano Fierli - di questa manifestazione podistica che ci riconosce sempre più città a vocazione sportiva. Insieme ai delegati del sindaco Grando nel settore dello sport, Ciampa, Monti e Panzini stiamo continuando a lavorare a nuovi progetti. Un ringraziamento particolare, per il lavoro straordinario e fondamentale, all’ufficio Sport e alla Asd Millepiedi di Ladispoli per la loro abnegazione». Cambia la viabilità: dalle 06 alle 14 è vietata la sosta e il transito di tutti i veicoli in via Corrado Melone e sul piazzale della stazione di Palo.

