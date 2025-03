CIVITAVECCHIA – Continua a tenere banco la decisione dell’amministrazione comunale di voler rendere a pagamento il parcheggio del tribunale, su via Pecorelli. A contestare la decisione, nei giorni scorsi, sono stati alcuni esponenti politici, a cui fanno eco oggi professionisti locali. L’avvocato Antonio Maria Carlevaro ricorda come sia più logico andare ad intervenire su camion, vele e camper che sostano quotidianamente nella zona, piuttosto che mettere a pagamento un parcheggio frequentato da chi, ogni giorno, si reca al Palazzo di Giustizia per lavoro.

Anche l’ex vicesindaco Manuel Magliani, in qualità di avvocato, si è rivolto direttamente al Sindaco e all’amministrazione; parlando delle difficoltà del settore ricorda come sia «condivisibile e necessaria la riqualificazione di un’area di sosta che ben può essere messa a reddito dell’amministrazione. Purtuttavia - ha detto - prego l’amministrazione di valutare la possibilità di distinguere fasce e zone da dedicare a chi si alza la mattina e viene a svolgere una funzione quella della giustizia. Non parlo di numeri o di favori ma di un equo riconoscimento ad una funzione sociale che rappresentano gli avvocati. Si può immaginare un progetto multipiano, un’area lunga sosta, mobilità alternativa, ma vi prego non affossiamo ulteriormente una professione già tanto colpita dalla crisi che attanaglia la nostra città e più in generale il paese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA