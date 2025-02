FIUMICINO – Continua senza sosta l’attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino. Le operazioni, mirate a garantire la sicurezza dei passeggeri e il rispetto delle normative vigenti, si sono concentrate sulle uscite dei terminal e all’interno dell’aeroporto, con particolare attenzione alle attività commerciali.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato tre passeggeri sorpresi mentre tentavano di oltrepassare le casse dei duty free senza pagare la merce. Gli individui, in attesa della partenza dei rispettivi voli, sono stati notati dal personale di vigilanza, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. La refurtiva, composta prevalentemente da prodotti di profumeria, per un valore complessivo di circa 332 euro, è stata interamente recuperata. Per i tre passeggeri è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per tentato furto.

Parallelamente, sono stati intensificati i controlli per contrastare l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea. Nel corso delle verifiche, cinque conducenti NCC sono stati sorpresi mentre procacciavano illecitamente clienti all’uscita del Terminal 3, operando al di fuori degli stalli autorizzati e senza le necessarie autorizzazioni. A carico dei trasgressori sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di quasi 11.000 euro. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che tutti e cinque gli autisti erano sprovvisti della documentazione che attestasse la richiesta del servizio da parte dei clienti. Per questo motivo, oltre alle multe, è stato notificato loro un ordine di allontanamento dall’aeroporto per 48 ore e un’ulteriore sanzione di 100 euro ciascuno.

I controlli da parte delle forze dell’ordine proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle regole all’interno dello scalo aeroportuale.