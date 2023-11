LADISPOLI – Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è passata un’auto che l’ha colpita in pieno sbalzandola di parecchi metri. Si trova ricoverata ora in gravi condizioni all’ospedale Policlinico Gemelli una residente 55enne dopo il viaggio in eliambulanza. L’impatto, violento, ieri sera poco dopo le 20 su via Settevene Palo, un punto poco illuminato. La prognosi non è stata ancora sciolta dai medici anche se non dovrebbe correre pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica della Heart Life e gli agenti di polizia del commissariato di Civitavecchia a cui spetta ora ricostruire la dinamica dell’incidente. Alla guida della Volkswagen Golf un 23enne ladispolano già sottoposto al test alcolemico e al drug test: entrambi hanno dato esito negativo. Tanti, troppi pedoni investiti a Ladispoli e Cerveteri nell’ultimo anno dove si sono contate due vittime e una decine di persone gravemente ferite.

