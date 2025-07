Trasporto della Macchina di Santa Rosa 2025: confermati numeri e scelte della scorsa edizione. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi le linee d’indirizzo sulle festività di Santa Rosa. La delibera si è modellata ampiamente sulle decisioni prese nell’edizione 2024 per organizzazione generale, diretta tv, innovazione del percorso senza tribune e per i costi. Viene confermato il percorso ordinario senza via Marconi con “la collocazione di sedie unicamente in piazza del Plebiscito (lasciando le altre piazze collocate sul percorso alla libera fruizione), l’installazione di sole pedane per i diversamente abili a Piazza del Plebiscito, Piazza S. Sisto e Piazza Verdi”. La diretta televisiva sarà affidata ancora quest’anno e nel 2026 a Tv2000 per un costo totale biennale di 136 mila euro (68 mila a trasporto).

Nessun cambiamento anche per i costi dei biglietti a 28 euro salvo diritti di prevendita con “prelazione riservata in un primo tempo alle donne incinte e over 75 - massimo 200 posti comprensivi di quelli per gli accompagnatori, in un secondo tempo ai residenti a Viterbo (massimo 200 posti per un max di n. 4 acquisti per singolo utente registrato) ed infine aprendo la vendita a tutti per gli eventuali residui biglietti, questi ultimi esclusivamente sul circuito on-line”.

Per quanto riguarda le categorie protette saranno riservati un massimo di 40 posti comprensivi di quelli degli accompagnatori (1 a testa) “al costo di 10 euro a biglietto, ai possessori di disability card” e la “riserva dei posti sulle pedane a persone con disabilità motoria o disabilità che comunque preveda la necessità della pedana, al costo di euro 10,00 a biglietto, comprensivo della quota dell'accompagnatore; l’acquisto di suddetti posti sarà subordinato alla presentazione di idoneo certificato di invalidità/disabilità o disability card”.

La linea dell’amministrazione Frontini, quindi, viene confermata con l’intento di riconsegnare le piazze alla gente, togliendo le tribune, e puntando sulla promozione a ogni livello: è già stato effettuato il montaggio di Dies Natalis con 8 pannelli che raccontano storia, tradizione e specifiche del trasporto che è stato promosso a Roma e in molti canali promozionali online e cartellonistici.

«Nell’anno giubilare - ha detto la sindaca Chiara Frontini alla presentazione dei pannelli promozionali attorno a Dies Natalis -, abbiamo voluto donare alla città più tempo da trascorrere con ciò che abbiamo più vicino al cuore, e ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio il nostro ‘miracolo umano’». Scorrendo la delibera sulle linee guida del trasporto 2025 si legge anche che “il numero massimo di componenti di gruppi folcloristici presenti sul percorso non potrà essere superiore a 150 unità” e che “gli incassi della biglietteria rimarranno di esclusivo appannaggio comunale”. Sono stati anche previsti 82 mila euro per i servizi necessari restanti non compresi in quelli previsti esplicitamente dalle linee guida. Queste decisioni sono state prese successivamente alla riunione del 18 giugno del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha confermato la bontà dell’organizzazione del 2024.