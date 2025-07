TARQUINIA - Proseguono con grande partecipazione di pubblico gli incontri del ciclo “Tra terra e mare”. Giovedì 17 luglio, alle 21,30, presso il parco Palombini, nel centro storico di Tarquinia, il funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Ancona e Pesaro Urbino, Stefano Finocchi, terrà la conferenza dal titolo “Archeologia subacquea e archeologia navale nel mare delle Marche”, offrendo un quadro aggiornato delle attività di tutela e di ricerca archeologica subacquea condotte lungo la costa adriatica marchigiana dalla Soprintendenza.

Il suo intervento prende avvio da un’eccezionale scoperta avvenuta nell’estate del 1964, quando un peschereccio fanese recuperò dal Mare Adriatico la statua di un giovane atleta, probabilmente un vincitore olimpico, in un punto non precisato ma presumibilmente al largo della costa di Fano. Attribuita inizialmente a Lisippo o alla sua scuola, la statua fu portata prima a Fano e poi a Gubbio, per poi uscire illegalmente dall’Italia.

Dopo una serie di passaggi internazionali, venne infine venduta all’asta e acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu (California), dove è attualmente conservata. Finocchi illustrerà poi le indagini condotte su altri importanti contesti subacquei delle Marche: la nave oneraria di epoca romana rinvenuta nelle acque di Ancona; l’allevamento di pesci della Scalaccia di Ancona, un unicum sul versante adriatico; il relitto ottocentesco al largo di Pesaro; le più recenti ricerche lungo il tratto costiero compreso tra Cupra Marittima e Fermo; e infine le indagini sul relitto della pirofregata borbonica Torquato Tasso, rinvenuto presso la foce del Tronto.

Il ciclo di conferenze “Tra Terra e Mare” (ingresso gratuito) è organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, con il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assonautica Provinciale Viterbo, di Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria e della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, Fondazione Vulci, le Soprintendenze ABAP di Viterbo e dell’Etruria Meridionale, Ancona e Pesaro Urbino. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 858194 o il 339 2011849.

