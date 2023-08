Annullo filatelico speciale per la nona edizione di Tra i rami dell'arte. Nella serata inaugurale della rassegna d'arte contemporanea, l'11 agosto, dalle 19 alle 21, Poste Italiane attiverà al parco "Felice De Sanctis", a Tarquinia, un servizio filatelico temporaneo con annullo figurato predisposto su una cartolina realizzata dalla Pro loco Tarquinia, che sarà data in omaggio ai visitatori. A conclusione dell'evento, il timbro di "Tra i rami dell'arte" entrerà a far parte della collezione postale e sarà esposto al Museo Storico della Comunicazione. "Per l'occasione saranno presenti l'Associazione filatelico numismatica di Tarquinia – affermano gli organizzatori della manifestazione – e Angelo Merenda, artista disegnatore di Poste italiane vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, che ha esposto i suoi lavori in Italia e all'estero e ha dedicato la sua carriera alla creazione di bozzetti di francobolli e cartoline filateliche".

Tra i rami dell'arte vedrà inoltre la partecipazione di Martina Maggi, in arte Moà, giovanissima e carismatica cantante vincitrice nel 2021 di Area Sanremo che si esibirà in tre concerti accompagnata dai musicisti Emanuele Tienforti, Gabriele Ripa, Lorenzo de Angelis, Matteo Bassi, prima di volare a Ferragosto sul palco di radio Deejay a Riccione per esibirsi per il programma Radio Deejay On Stage. Ad arricchire il programma della rassegna anche il progetto artistico "Own", che galleggia su onde psichedeliche, elettronica minimale, percussioni e ambient-drone; e, ispirata ai canti di Leucosia, Partenope e Ligea, la performance "Argo", un flusso di voce, chitarra, piano e percussioni informali, un omaggio alla bellezza della difformità. La rassegna Tra i rami dell'arte è organizzata dalla Pro Loco Tarquinia con la proprietà del parco "Felice De Sanctis" e gode del patrocinio e del contributo del Comune di Tarquinia. Il biglietto d'ingresso è di 8 euro, fino a 14 anni gratuito, acquistabile sul posto. Per seguire gli aggiornamenti è possibile visitare la pagina Facebook della rassegna.